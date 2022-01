Midagi kindlat siin elus: lapsed lähevad esmaspäeval harjumuspäraselt kooli 

KOOLI NAGU TAVALISELT – TESTIGA: Pärast koolivaheaega peavad kiirtesti tegema kõik koolipere liikmed. Pildil on mullusügisene Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis käsil olev testimine. Foto: Aldo Luud

„Kõige kriitilisemad on pärast koolivaheaja lõppu esmaspäev ja teisipäev. Lapsed on käinud välismaal ja ei tea kus, kontakte on palju olnud. Tuleb teraselt olukorda jälgida ning kui keegi on nakatunud, siis on kooli otsustada, kas saata nädalaks isolatsiooni ainult lähikontaktsed või terve klass,“ ütleb Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave.