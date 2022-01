Eesti aeg ÜRO julgeolekunõukogu laua ääres sai läbi 

Kas väikesel riigil nagu Eesti on üldse mõtet suure tähtsa laua äärde minna? On küll, tõdes Eesti suursaadik ÜROs. Teatud teemades on väikestel riikidel kaalu vaat et rohkemgi, sest konfliktide osalised näevad neid neutraalsetena, sellistena, kellel pole oma huve mängus.