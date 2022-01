Tiit Trofimov: kui oleme närvis, ajame ka ümbritsevad inimesed närvi; olles rahus, on kõik meie ümber rõõmsad 

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov leiab, et on vägagi oluline, et inimesed veedaksid aega ka omaette.

„See on vajalik sellepärast, et kui inimene unustab ära iseenda, siis unustab ta peagi ka kontakti endaga. Kui ta on orienteeritud väljapoole ja fokusseerib oma tähelepanu teistele, on pidevas tegemises ja toimetamises, siis tema energia on laiali igal pool mujal, aga mitte enda kehas ja enda tunnetes. Kui ta ei ole enam kohal kehas ega kuula enda tundeid ja vajadusi, hakkavad tulema tervisehädad. Inimene väsib rohkem, tekivad uneprobleemid, tema tervislik heaolu halveneb,“ seletab Trofimov.

Püüa olla alati kõikide meeltega kohal

Meie meel pendeldab pidevalt mineviku ja tuleviku vahel ning me ei ole kunagi seal, kus me tegelikult oleme. Meie keha on aga meie suurim sõber, kes annab meile alati märku, kui me oleme iseennast unustanud või läinud vastuollu iseendaga. Kui me ainult tegutseme ja kiirustame, siis peab meie keha meile appi tulema, et võtaksime aja maha. „See on üsna tavaline praeguses maailmas, et inimesed on iseendast lahti ühendatud, tormavad nagu oleks viimnepäev käsil, ei teadvusta üldse, mis käesolevas hetkes toimumas on, nad on pidevalt fookusega väljapoole. Meel on kas tulevikus või minevikus, aga mitte kunagi kohal. Sellepärast on väga oluline, et meel rahuneks. Kui meel rahuneb, siis sa tajud, mis sinuga nüüd ja praegu toimub,“ kõneleb Trofimov.

Mindfulness'i praktiseerimine on üks võimalik lahendus inimestele, kellel on alati kiire ja kes on oma tegemistest üle koormatud. „See on üks olulisemaid asju, et sa saaks aru, miks sa üldse kiirustad ja jooksed. Kui rahuned maha, siis hakkab ka aeg rahunema. Aeg peatub sinu jaoks. Kui sa kiirustad, siis on alati aega puudu,“ kinnitab ta.

Ka kodus igapäevatöid tehes saab olla teadvel