KOROONAAJA ODAV HIND HELLITAS ÄRA? Koduotsijaid paneb korterite kõrge üür ahhetama 

„Rahvas, kus Eestis on sellised palgad, et üürida? Kust teil need numbrid tulevad?“ hõikab mees Facebooki üürikorterite grupis. Postitusele järgneb tohutu arutelu sel teemal, et üüri eest peab üle mõistuse palju raha välja käima. Põhjus peitub koroonakriisis, mille tõttu on kolinal kukkunud hinnad nüüd tagasi üles roninud. Kas viimase kahe aasta üür ongi olnud lihtsalt nii madal?