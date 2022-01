NOOR TALENT: kooliõpilase kirjutatud koomiks muudab ajaloo õppimise mängulisemaks. „Kaisi lendab veel kõrgelt, selles olen ma kindel!“ 

MÄNGULINE, AGA HARIV: Abiturient Kaisi Pillart autorikoomiksiga „Viikingikuningas Olav“, mis on leidnud põhikooli ajalootundides kasutust õppematerjalina.

Tallinna kooliõpilase viikingikuningast kirjutatud koomiks pälvib ajalooõpetajate, aga isegi Norra suursaadiku tähelepanu. Noore kunstniku Kaisi Pillarti suur eesmärk on teha ajaloo õppimine mängulisemaks: „Sageli on ajalooraamatud tihedat teksti täis telliskivid. Tahtsin teha koomiksi, mis oleks hariv, aga ka lihtne ja humoorikas, et oleks ka ajaloohuvilistest järelkasvu.“