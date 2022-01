Hinnaralli toidupoodides algab NÜÜD! Millised tooted sõidavad püstloodis üles? Oleg Gross: „Kõik alles hakkab juhtuma!“ 

Pidevas vihases konkurentsis toimetavad toiduketid saavad praegu lakkamatult päringuid ajakirjanikelt, millal ja mis toiduhinnad teevad märkimisväärse hinnatõusu. Küsimus on põhjendatud. Toorme- ja elektrihinnad, rääkimata tööjõukuludest, on kallinenud. Selle kõik maksavad lõppkokkuvõttes kinni tarbijad, kes toidupoodides oma korvidesse ja kärudesse süüa-juua laovad. Kui ühed poeketid püüavad kõlada lasta sõnumil, et tootjatega käivad läbirääkimised ja tulemused on veel ennustamatud, siis Grossi toidukaupade omanik Oleg Gross on otsekohesem.