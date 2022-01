Viktor Vassiljev | Patsient vajab paremat tervishoidu 

Dr. Adik Levini artikkel Õhtulehes („Nõukaaegsed jaoskonnahaiglad tulevad tagasi“, 04.01.2022) on õige ja õigeaegne. Ja asi pole nõukaaja kogemustes, vaid süsteemis. Eesti tervishoid on rajatud konkurentsile ja kasumile, ei orienteeru mitte patsiendi huvidele, vaid teenuste mahu suurendamisele. Meil on parima väljaõppega arstid ja kõige kaasaegsemad seadmed, aga järjekorrad pikenevad. Patsient satub arsti juurde raske tüsistuse või kaugelearenenud haigusega, mille ravikulud on kõrgemad. On aeg alustada reformiga, et luua tervishoiukorraldus, mis annaks parema tulemuse väiksemate kuludega. Parema tulemuse mitte haiglale, vaid patsiendile. Kus eesmärgiks oleks mitte visiitide, ravijuhtude, voodipäevade, uuringute ja protseduuride eest saadav raha, vaid see, millise tulemuse saab patsient. Võimalikult väiksema hulga visiitide, ravijuhtude, voodipäevade, uuringute ja protseduuridega.