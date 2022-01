Purjuspäi avarii teinud mupo osakonnajuht saab 2400 eurot tulemustasu  

24. detsembri õhtul oli Tallinnas Laagri ülesõidu juures plekimõlkimine. Üks osalistest tahtis pärast õnnetust autoga lahkuda, kuid pealtnägija võttis temalt selle võtmed ära ning kutsus kohale politsei. Korravalvurite sõnul läks naine sündmuskohalt minema, kuid nad tabasid ta peagi. Munitsipaalpolitsei kinnitusel on naine nende töötaja, menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudeväli, kes tõdes, et tema käitumisele ei ole mingisugust õigustust ning ta kahetseb sügavalt, et otsustas pärast alkoholi tarbimist rooli istuda. Ta esitas lahkumisavalduse. Uudeväljale makstakse hüvitist saamata jäänud puhkuse päeva eest. Lisaks maksti Triin Uudeväljale maksti 23. detsembri käskkirjaga täiendavate tööülesannete täitmise eest teisel poolaastal 2150 eurot. Täiendavaks tööülesandeks oli mobiilirakenduse „Virgats“ töögrupi juhtimine ja arendamine. „Käskkiri oli allkirjastatud päev enne ebameeldivat intsidenti ja see oli kokkulepitud töötasu lisa töö eest,“ lausus ameti juht Aivar Toompere. „2021. aasta heade töötulemuste eest makstakse Triinu Uudeväljale tulemustasu vastavalt töötasustamise korrale ühe kuupalga ulatuses ehk 2400eurot. Tööalaselt oli ta suurepärane töötaja ning tulemustasu lõppeva aasta tulemuste eest on välja teenitud. Inimese jaoks on avalik hukkamõist ja töölt lahkumine juba iseenesest suur karistus. Eksimusele eelnevalt tehtud tulemustasu otsuse tühistamist ma õigeks ei pea,“ sõnas Toompere.