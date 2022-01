Kohus peatas vaktsineerimata politseinike vallandamise 

Detsembris andis Tallinna halduskohus politseinikele esialgse õiguskaitse. PPA esitas määruskaebuse ja jaanuari alguses asja arutanud Tallinna ringkonnakohus tühistas selle. Ringkonnakohus tegi aga kaebajate esialgse õiguskaitse taotluse kohta uue määruse, millega peatas politseiameti peadirektori käskkirja, mille kohaselt on kehtestatud kõikidel PPA teenistuskohtadel töötamise tingimuseks vaktsineeritus Covid-19 haigust põhjustava viiruse vastu, kehtivuse kaebajate suhtes kuni 17. jaanuarini. Kaebuses on välja toodud, et osa kaebajatest on COVID-19 haiguse enam kui 180 päeva tagasi PCR-testiga tõendatult läbi põdenud või kinnitab nende haiguse läbipõdemist antikehadetest. Ringkonnakohus on seisukohal, et vastustaja ei pidanud nende tõenditega arvestama.