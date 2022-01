Juhtkiri | Kust tuleb majanduskasv? 

Kui inimese palk tõuseb ja hinnad samas või ka kiiremas tempos kasvavad, siis ega ta selle rohkema raha eest endale rohkem lubada ei saa.

Kuigi Eesti majandus on kriisist taastumas, siis üleilmsed tarneprobleemid, vaba tööjõu puudus ja fakt, et olemasolevad tootmisressursid on juba rakendatud kõigi aegade kõrgeimal tasemel, pikka kasvuperioodi ei ennusta. Edasine majanduse kasv tuleb seetõttu raskemini ning järgmisel aastal kahandab kasvutempot ka erakordselt kiire hinnakasv. Ka palgarallit vedav avalik sektor olukorda ei kergenda.

Hinnatõus Eestis aeglustub Eesti panga prognoosi järgi alles 2023.–2024. aastal. Samas valitseb oht, et kiire hinnatõusu periood kestab Eestis oodatust kauem ja selle taga on peamiselt kohalikud põhjused. Süvenev töötajate nappus Eestis sunnib ettevõtteid niigi palku tõstma, aga sellele võib lisatõuke anda ajutine hüpe elukalliduses.

Kuid see pole veel kõik. Kinnisvarahinnad tegid mullu rekordeid. Uue kinnisvara defitsiit soodustab hinnatõusu veelgi ja Uus Maa analüütiku Igor Habali kinnitusel tähendaks see, et kinnisvarahinnad kasvavad endiselt palkadest kiiremini ja Tallinnas keskmise sissetulekuga enam uut kodu ei saa.