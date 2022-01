Estcube-2 projektijuht: „Kosmos on tegelikult väga vastik keskkond.“ 

EI OLE ENAM KUUP: Eesti tudengisatelliit on kosunud, kuubist on saanud ristkülik. Foto: Aldo Luud

„Inimesed mõtlevad küll, et on atmosfäär kõrgusega 10 kilomeetrit, aga see on täiesti abstraktne suurus, sest atmosfäär on lihtsalt suur gaasipall. Erinevaid osakesi on poolel teel Kuule ja kõik need satelliidid lendavad ringi parajas supis. Nad tunnevad õhutakistust ja kõike muud. See kümme kuni 50 aastat, kuni nad alla kukuvad, ongi õhutakistus,“ selgitab Estcube-2 satelliidi projektijuht Hans Teras keskkonda, kuhu tema juhitav meeskond oma kätetöö saadab.