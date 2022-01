Kas surmaavarii ehmatab roolijoodikud ära? Villu Vane: kardan, et suurele osale ühiskonnast ei ole see mõju siiski kuigi suur  

Aasta alguses sõitis Türi vallas Volvo otsa teel viibinud seltskonnale, kokkupõrke tagajärjel hukkus kaheaastane laps ja neli täiskasvanut said raskelt viga. Volvot juhtinud mees oli napsitanud, kuid sellest hoolimata rooli istunud. Kahjuks on endiselt palju autojuhte, kes ei mõista, et alkoholi tarvitanuna ei tohi rooli istuda. Kas tõesti ei pane rasked avariid roolijoodikutele aru pähe?