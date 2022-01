Kohus tunnistas reformierakondlase Indrek Sarapi süüdi valimisvabaduse rikkumises ja vägivallakuritegudes 

Süüdistuse kohaselt transportis I. Sarap Tõrva vallas Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideerides vähemalt viis inimest nende elukohtadest valimisjaoskonna juurde, palus neil hääletada enda poolt ja pakkus neile peale valimisjaoskonnas käimist hüvena raha ja alkohoolseid jooke. Lisaks sellele süüdistab prokuratuur teda selles, et ta väärkohtles neljal korral oma endist abikaasat füüsiliselt ja neist kahel korral ei lubanud tal enda autost lahkuda. Samuti rikkus ta kahel korral endise abikaasa suhtes kohaldatud lähenemiskeeldu ja lõi ka üht meest.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Ainar Koigi sõnul mõjutas I. Sarap valimisvabaduse rikkumisega valimistulemuste ausust, kuid lõpuks teavad ainult inimesed ise, kelle poolt nad hääletasid. „Küll aga on kuritegu juba inimestele oma valiku muutmiseks hüve pakkumine. Selline käitumine heidab varju ka valituks osutunud poliitiku tegevusele volikogus ja ei mõju inimese usaldusväärsusele sugugi hästi,“ ütles Koik.

Süüdistatava kuriteod endise abikaasa suhtes olid tõsised, mistõttu võeti ta uurimise ajaks vahi alla. „Peamine eesmärk vägivaldsete suhete lahendamisel on tagada osapoolte turvalisus. Praegusel juhul andsime väärkohtlejale sõnumi, et kui tema on teiste suhtes korduvalt vägivaldne ja eirab kohtu poolt seatud lähenemiskeeldu, siis tuleb tal oma tegude tagajärgedele mõelda vanglas. Antud juhul oli süüdistatav kinnipidamisasutuses ligi kaks kuud. Kohtuistungil soovis ta kriminaalasja lahendada kokkuleppemenetluses ja kuna ta oli juba kandnud sisuliselt kahe kuu pikkuse šokivangistuse, oli prokuratuur sellega nõus,“ lisas prokurör.