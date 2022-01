Nagu Covidist oleks veel vähe: gripp vallutas Tapa sõjaväelinnaku 

„Lääne-Virumaal on üks suuremat sorti gripipuhang, kus inimesed ei ole kõik Virumaa elukohaga. Muidu on Lääne-Virumaal 14 A-gripi juhtumit, aga on üks puhang, kus on haigestunud 69 inimest,“ kinnitab terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus gripipuhangut Tapa sõjaväelinnakus. Ta lisab, et tegu on A-gripiga ja haigestunud on peamiselt Eesti ajateenijad, mitte liitlaste sõdurid.