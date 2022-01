NÄLJAHÄDA SUURLINNAS: karantiini sunnitud hiinlased vahetavad suitsupakke ja mängukonsoole toidu vastu 

Iseenesest on toimuva taust lihtne. Nimelt tabas Xi'ani, kuulsate terrakotasõdalaste kodulinna koroonapuhang. Valitsus lahendab seda nagu kõiki riigi koroonailminguid: ääretu karmusega. Mõnes linnaosas tohib kodust välja minna ainult selleks, et ennast testida. Ei pääse poodi ega õue jalutama, mitte kuhugi. Siit tekib aga ilmne küsimus: kust siis inimesed saavad süüa, ravimeid, pesemisvahendeid jne soetada? BBC kirjutab, et olukord ongi juba sealmaal, et korterinaabrid vahetavad üksteisega toidu vastu sigarette ja tehnikat. Ühismeedias levivad fotod sellest, kuidas üks inimene ulatab teisele suitsupaki ning saab vastu värske kapsapea, või kuidas Nintendo mängukonsooli eest saab nuudleid ja saiakesi. Kõrges hinnas pole ainult toit. Paki hügieenisidemete eest võib saada terve väikese hunniku köögivilju.