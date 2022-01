IMELAPSE KRAHH: petukaupa müünud ärinaine mõisteti süüdi 

Kuid vaid aasta hiljem varjutasid Holmesi edu tõsised murepilved. Theranos lubas toodet, lausa imetoodet, mis pidavat sõrmeotsast võetud vereproovist igasuguseid haigusi tuvastama. Kuid 2016. aastal tabas veretestimisvahendit pettusekahtlus. Näis, et päris nii ikka ei ole, et võtad tilgakese verd ja saad kõik oma hädad teada. Ajakiri Forbes teatas, et Holmesi omakapitali väärtus kukkus miljarditest ümmargusse nulli. Sama väljaanne asetas ta oma enim pettumust valmistanud firmajuhtide nimekirja.