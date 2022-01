ÜKS KUMMALISEM KUI TEINE: politsei sai aastavahetusel väljakutseid nii täislastud pükste kui leivapätsi üle käiva kakluse pärast 

Politsei sai teate, et Viljandis on kõnniteel pikali joobes mees. Patrulli saabudes oli mees tõesti teel pikali, aga ütles, et kõik on hästi, tema teeb lihtsalt lumeingleid. Politsei viis ta siiski igaks juhuks ära koju pead välja puhkama.

Politsei sai teate, et Võrumaal pööras 41aastane poeg tülli oma emaga. Seda põhjusel, et poeg oli joobes peaga püksi lasknud ning kui ema käskis püksid ära vahetada, sai mees tema peale tigedaks. Patrulli saabudes ei olnud mees ikka veel pükse kuivade vastu vahetanud ning et mees ründas ka politseinikke, viidi ta kainenema.

Politsei sai teate, et Viljandis paugutas mees relvataolisest esemest õhku. Patrull selgitas, et lasud tehti stardipüstolist, mees oli kaine ja selgitas süütul ilmel, et kuna tal ilutuld ei olnud, tegi selle asemel stardipüstolist pidulikult pauku. Relv võeti hoiule.

Politsei sai teate, et Valgamaal oleks vaja korrakaitsjate abi, kuna kupli vahelt tilgub vett. Helistajale anti mure lahendamiseks õige kontakt.

Politsei sai teate, et mees ärkas kuskil hoovis. Ei tea, kuidas sinna sai. Ei tea isegi, mis linnas ta on, aga arvab, et kuskil Tallinna külje all. Politseile näitas infosüsteem helistaja asukohaks aga hoopis Võrumaad. Selgus, et mees oli kangete jookidega üle pingutanud ning ärgates ei saanud aru, et on Võru vallas omaenda koduhoovis. Patrulli saabudes tuli mees politseinikele värava peale vastu, tundis oma kodu ära ja vabandas arusaamatuse pärast.

Politsei sai teate, et Põlvas kutsus mees aastavahetuseks külla ühe sõbra, kes läks napsitamisega hoogu, urineeris korteriomaniku voodi täis ja keeldus soojast sängist lahkumast. Patrull viis üleannetu külalise kainenema.

Politsei sai teate, et Tõrva suunas kõnnib sõiduteel eakas mees, kes ei leia kodu üles. Patrull sai kiirelt aru, milles mure. Nimelt oli mees Lätist Eestisse ekslema sattunud, mistõttu ei tundunudki ükski maja ega tänav talle tuttav. Läti politsei viis mehe koju.