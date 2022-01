Urmas Reinsalu peaminister Kaja Kallasele: peaksime viivitusteta käivitama NATO artikkel 4 konsultatsioonid 

„Kogu Euroopa on Vene Föderatsiooni esitatud ultimaatumite tõttu julgeolekukriisis. Venemaa nõuab otseste jõu kasutamise ähvardustega nii USAlt kui NATOlt tervikuna otseselt Euroopa jaotamist mõjusfäärideks ning siduvate garantiide andmist NATO laienemise välistamiseks ning NATO idatiiva sõjalise kaitse nõrgendamist. Olukord on pöördunud tagurpidi: sõjategevust jätkav agressorriik on asunud NATOle dikteerima tingimusi, mille täitmise puhul lubab ta sisuliselt sõjategevuse eskaleerimisest hoiduda. Selline jõuga ähvardamine on otseses vastuolus ÜRO põhikirjaga,“ kirjutas Reinsalu.

„Kahetsusväärselt on Venemaa saavutanud olukorra, kus tema nõudmisi (või eufemistlikumalt julgeolekumurede lahendamist diplomaatilisel teel) on tipptasemel asunud arutama USA, peasekretäri ettepanekul on kokku kutsutud NATO-Vene nõukogu ning ette valmistatakse Venemaa nõudmisel ka konsultatsioone OSCE formaadis. Arvestades sõjaliste jõudude tasakaalu meie piirkonnas ning meie geograafilist asendit, on sellise Lääne-suunalise jõuga ähvardamise poliitika kõige vahetumateks sõjaliselt ohustatud riikideks NATO liikmetest Balti riigid," muretses endine välisminister.



Reinsalu esitas valitsusjuhile ettepanekud, mida Eesti NATO liikmesriigina peaks kasutama enda ning teiste NATO riikide julgeoleku huvides:

„Peame tugeva käiguga näitama liitlastele, et meie hinnang akuutsele julgeolekukriisile Euroopas on ühemõtteline. Tegemist ei ole tavapärase diplomaatilise konfliktsituatsiooniga riikide vahel, vaid meie tuumariigist naaberriigiga, kes ähvardab ultimatiivselt sõjalise jõu kasutamisega, kui NATOt sisuliselt ei demonteerita Ida-Euroopas. See on olukord, kus Eesti, tehes koostööd samameelsete riikidega, peaks viivitusteta käivitama NATO artikkel 4 konsultatsioonid. See on automaatne mehhanism, mis asetab kogu toimuva läbirääkimiste kaskaadi meie ja eriti meie liitlaste jaoks teise perspektiivi.

Kui hindame julgeolekukriisi tõsiselt, siis just sellise olukorra jaoks ongi artikkel 4 mehhanism NATO lepingus ette nähtud. Meie elulised julgeolekuhuvid on praegu ohustatud rohkem, kui kunagi varem pärast meie liitumist NATOga ja meil on vaja see selgelt argumenteeritult ja häälekalt välja öelda. Kui oleme passiivsed, siis realistlikult kõige tõenäolisem oht on see, et võib tekkida vaikiv Jalta lepe. Keegi milleski paberi peal ega otsesõnu kokku ei lepi, kuid liitlased peavad vajalikuks n-ö diplomaatilise võidu nimel, et Venemaa ei alustanud uut täiemahulist sissetungioperatsiooni Ukraina suunal, sisuliselt hoiduda Venemaa „provotseerimisest“ NATO laienemise signaalidega või NATO idasuunal ulatuslikest aktiivsetest heidutusmeetmetest. See vaikiv heitumine tähendaks suurt, vähemasti psühholoogilist mõra, NATO kollektiivkaitses ning juba lühikese aja jooksul tähendaks meie julgeolekuolukorra olemuslikku halvenemist.

Tegelikult me ei vaja seda Venemaa initsiatiivil veerema hakkavat läbirääkimiste kaskaadi, see ei vasta kuidagi meie julgeolekuhuvidele. Nende läbirääkimiste kohatuse ja grotesksuse peaksime tegelikult ka avalikult välja ütlema. Kuna need läbirääkimised on aga (eeldatavasti ka mingil kujul meie nõusolekul) startimas, siis peame seda olukorda tasakaalustama.“

„Artikkel 4 konsultatsioonide puhul peaksime esitama hoopis oma ettepanekud liitlastele julgeolekuolukorra parandamiseks,“ jätkas Reinsalu.

„Esiteks, liitlaste sõjalise kohaloleku suurendamine Balti-Poola ruumis, teiseks Balti-Poola kaitseplaanide revideerimine ning kolmandaks, NATO peab lükkama Venemaa ultimaatumi vormis esitatud lepingu projekti selgesõnaliselt ja täies mahus tagasi.