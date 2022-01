Saksamaa põllule moodustati sadadest lammastest ja kitsedest hiiglaslik süstal, vaktsiinivastased peavad ettevõtmist irooniliseks 

Enne kui sadadest lammastest ja kitsedest moodustus süstalt meenutav kujund, veetis Hamburgi karjus Wiebke Schmidt-Kochan mitu päeva loomadega harjutades, teatab AP. Mees märkis, et lõpuks läks kõik siiski libedalt – ta laotas põllule leivatükke, mis moodustasid soovitud mustri. Maa-alale lastud lambad ja kitsed asusid peagi maitsvat leiba nosima, mistõttu õnnestus teha soovitud fotod. Aktsiooni korraldaja Hanspeter Etzold sõnas, et see oli suunatud inimestele, kes on vaktsineerimise suhtes jätkuvalt kõhkleval seisukohal. „Lambad on väga sümpaatsed loomad – võibolla õnnestub neil sõnum paremini selgeks teha,“ märkis Etzold.