Põhja-Tallinnas toimus veeavarii, käivad parandustööd 

Tallinna Vee pressiesindaja Laura Korjuse sõnul esines Põhja-Tallinnas ajutiselt probleem veesurvega, kuid nüüdseks on veesurve taastunud. „Veesurve oli ajutiselt madal veelekke tõttu, ent nüüdseks on lekkekoht lokaliseeritud ja asutud veeavarii parandamise juurde. Veeleke asub Laevastiku tänaval ja osaliselt jäävad selle läheduses olevad kinnistud ajutiselt veeta, et veeavarii likvideerida. Neid teavitab sellest meie klienditeenindus eraldi. Palume vabandust ebamugavuste pärast.“