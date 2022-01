Ukraina kultuuriminister süüdistab menusarja ukrainlaste solvamises 

Emily (Lily Collins) tutvub Netflixi ühe menukama sarja teisel hooajal prantsuse keele kursustel ukrainlanna Petraga (Daria Panchenko), kes käib maitsetult riides, kardab väljasaatmist ning osutub süüdimatuks poevargaks. „Siin karikeeritakse ukrainlannat ja see on vastuvõetamatu,“ vahendab Briti leht the Guardian Tkachenko Telegrami postitust. „See on ühtlasi solvav. Kas ukrainlastest on välismaal tõesti selline mulje jäänud?“