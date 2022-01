KUNAGISE PUSSITAMISE MÕJU? Sooleprobleemid viisid Brasiilia presidendi haiglasse 

66aastane Bolsonaro postitas esmaspäeval Twitterisse foto endast haiglavoodis. Ta ütles, et arstid on paigaldanud talle nasogastraalsondi ja hindavad vajadust võimalikuks operatsiooniks. President kuulutas sotsiaalmeedias, et tal tekkis pühapäeva pärastlõunal pärast lõunasööki halb enesetunne. Ta lennutati lõunapoolsest Santa Catarina osariigist kiirelt riigi suurima linna São Paulo haiglasse.

Bolsonaro märkis, et kui ta tänavu juulis haiglasse viidi, tekkisid tal sarnased sümptomid. Riigipea väitel on tema terviseprobleemide põhjuseks 2018. aastal toimunud intsident – toona löödi talle presidendikampaania ajal nuga kõhtu. Bolsonaro sai rünnakus tõsiselt haavata ja talle on tehtud pärast seda vähemalt neli operatsiooni. Esmaspäeval avaldatud teates mainisid arstid, et riigipea seisund on paranemas, ent praegu pole teada, kas ta võiks vajada täiendavat operatsiooni, vahendab BBC.