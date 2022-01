Koeratapja ja naisepeksja peab vangi minema  

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Kaupot selles, et ta kasutas 2020. ja 2021. aastal Tartumaal Nõo vallas eramus kolmel korral füüsilist vägivalda oma abikaasa suhtes. Nii tiris ta teda juustest, lõi jalaga kõhtu, lõi lapse pükstega ja tekiga vastu selga. Ta üritas naist ka taldrikuga lüüa, kuid kannatanu viskas taldriku kraanikaussi. Pärast seda lõi Kaupo naist kausiga. Lisaks oli mees süüdistuse kohaselt vägivaldne ühel korral elukaaslase ema ja ühel korral Eestimaa Loomakaitse Liidu vabatahtliku suhtes. Veel süüdistatakse Kaupot selles, et 2021. aasta 8. mai õhtul tegi ta tahtliku ja sihitud lasu ammu ehk vibupüssiga koera suunas. Koer suri ammunoolest saadud vigastustesse. Teda süüdistatakse ka tulirelva olulise osa ja laskemoona korduvas ebaseaduslikus käitlemises. Nimelt hoidis ta kodus kahe relva kokkupanemist võimaldavaid relvade osi ja 39 laskekõlbulikku padrunit. Nende omamiseks süüdistataval relvaluba ei olnud. Samuti juhtis ta 2020. aasta septembris Nõo vallas mopeedautot olles alkoholijoobes, on öelnud Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius.