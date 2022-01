Ameerikas jäävad reisilennud endiselt ära 

USAs põhjustab peavalu ka nende tähtsaima lennukoridori kohal hoogu võttev lumetorm, mille epitsentriks on pealinn Washington ja seda ümbritsevad osariigid. Alles olid ju pühad – riigi teises otsas perel külas käinud reisijad on pahased, et õigeks ajaks koju ei jõua, lennufirmade infoliinid on punased, kuid ettevõtted laiutavad käsi: meeskonnad haigestuvad ühtejärge koroonasse. Köhivat stjuuardit ju ka keegi enda lähedusse ei taha.