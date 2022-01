SURI ELEVANTSIDE SUUR SÕBER: jalad kaotanud teadlane võitles salaküttimise vastu 

National Geographicu andmeil hukkub salaküttimise tagajärjel igal aastal umbes 30 000 elevanti. Uuringud näitavad, et alates 2011. aastast, kui salaküttimine oli eriti masendavalt kõrgel tasemel, on tapmiste arv iga aastaga veidi vähenenud. Seda siiski pigem regiooniti, mõnes Aafrika piirkonnas on see paraku üsna muutumatuna püsinud.