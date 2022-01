Margus Vaher jagab suhtenõu: tee igal nädalal kaasale mõni üllatus ja planeeri üks päev romantikaõhtuks! 

Kõige parem on õppida tundma oma kaasa armastuse keelt ehk seda, mis on tema jaoks tähtis. „On ainult üks imerelv – tuleb aega lihtsalt võtta, et planeerida midagi ägedat ja mõlemale meeldivat. Nii lihtne ongi! Või kui aega on teatud perioodil pingelise töö tõttu vähe, siis olla lihtsalt ultra smart,“ seletab Vaher ning lisab: „Kui tead, et kvaliteetaeg ajanappuse tõttu vasakut jalga liipab, siis enda partnerit tundes saad talle alternatiivina ekstrakoguses pakkuda mõnda teist armastusekeelt, mis ta õnnelikuks teeks ja hoituna tundma paneks. Jällegi! Tulekahju intelligentse alternatiiviga kustutatud ja kooselu veereb mõnusalt edasi nagu kakuke.“

Nii mõnegi lapsevanema jaoks võib kujuneda murekohaks, kuidas võsukestele seletada, et ema ja isa tahavad vahepeal omaette olla. Vaheri arvates pole põhjust liigselt muretseda. „Lapsed on väga targad. Ja kui neile ausalt öeldagi, et selleks, et emme ja issi oleksid õnnelikud ning kodus valitseks rahulolu ja harmoonia, on vaja vanematel aeg-ajalt ainult kahekesi koos asju teha. Nagu parimad sõbrad seda teevad, et nende hea side säiliks. Lapsed suudavad imehästi teatud asju mõista ja aktsepteerida. Eriti, kui nad näevad, et vanemad on alati pärast kahekesi ühiselt veedetud aega ekstraõnnelikud, täidetud ja vitaalsed,“ leiab ta.