Adik Levin | Nõukaaegne jaoskonnahaigla tuleb Eesti vabariiki tagasi 

Hiljuti tutvustas ERR doktor Jaanus Pikani uut ideed, et hakatakse taastama kogukondlikke haiglaid, kus perearstid hakkavad ravima kroonilisi haigeid. Loomulikult on vaja sel juhul perearste juurde koolitada ja õpetada, et nad oleksid suutelised neid haigeid ravima. See uuendus tekitas minus väga vastakaid tundeid.