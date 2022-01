KUIDAS SAADA ÜLE LÄHEDASE SURMAST? Abivajajad jõuavad ravimata hingehaavadega psühholoogini ka aasta hiljem 

2022. aasta esimestel minutitel hukkus Türi vallas kaheaastane poiss ja neli inimest viidi raskes seisus haiglasse. 1. jaanuaril leiti Tallinna vanalinnast surnuna 22aastane noormees. 3. jaanuaril andis politsei teada, et Kuutsemäel hukkus 15aastane nooruk ning Narva elektrijaamades suri kaks töötajat. Psühhoterapeut Eda Mölder ütleb, et lähedase hukkumine on suur psühhotrauma, eriti kui see juhtub veel inimese enda silme all.