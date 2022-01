„SEE JAMA TOIMUB IGA KORD!“ Eestis viibivad Briti sõdurid said vägede ülemjuhi külaskäigu ajal käsu kujutada end asjalikuna 

Briti tabloidajalehe The Daily Mirror pühapäeviti ilmuva sõsarväljaande The Sunday Mirror teater laekus info kummaliste käskude kohta Eestis teenivatelt sõduritelt. Loomulikult anonüümseks jääda soovinud briti sõjaväelased edastasid ajalehele ülemustelt laekunud käsuteate, mis viitas 20. detsembril toimunud juhtumile, kui Tapa sõjaväelinnakut külastas novembris ametisse nimetatud Ühendkuningriigi kaitsejõudude ülem Tony Radakin. Ohvitseridelt sõduritele esitatud käsus anti viimastele korraldus Radakini kohaloleku ajal teeselda, et nad viivad läbi sõjatehnika ülevaatust.