Enim on kurjategijatele Eesti kodakondsuse andnud Taavi Rõivase valitsused 

Mullu pöördus riigikogu liige Helir-Valdur Seeder siseministri poole kirjaliku küsimusega, mis puudutab Eesti kodakondsuse andmist korduvalt kriminaalkorras karistatud isikutele. Siseminister selgitas, et Eesti kodakondsust ei ole taastatud ühelgi kriminaalkorras karistatud inimesel. Küll saatis ta vastuseks andmed, kui paljudel juhtudel on Eesti valitsused andnud Eesti kodakondsuse erandina isikule, keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest ning kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ja süüdlase isikut.