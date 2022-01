Politseil on Tõnis Sildaru väidetav vägivallatsemine siiani uurimisel 

Tõnis Sildarule on esitatud kahtlustus kehalises väärkohtlemises ja omastamises, juhtumid on aastatest 2018‒2019. Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirle Melk on ERRile varem öelnud, et kehalise väärkohtlemise episoode oli mitu ja kahtlustuse kohaselt on ta need toime pannud nii oma elukaaslase kui ka tütre Kelly vastu.