Uusaastaööl õhuraudteel lõksus: kas nii ma surengi selles kastis koos töökaaslastega? 

Menukas restoran Ten 2 kolme kilomeetri kõrgusel Sandia Peaki tipus Albuquerque' lähedal New Mexico osariigis pani vana-aastaõhtul oma uksed kinni juba poole kümne ajal, et töötajad jõuaksid pere seltsis 2022. aastat vastu võtma, kirjutab New York Times. 19 kergeis rõivais inimest tormas rõõmsalt õhuraudteekabiini: veerand tunni pärast oleme all. Sõbrad ja kodused juba ootavad peolaua ääres!