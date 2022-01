Baba Vanga ennustab: igikeltsast vallandub uus viirus ning tulnukad jõuavad Maale 

Baba Vanga lubab selleks aastaks koostatud ennustuses muu hulgas sedagi, et uus ja väga ohtlik viirus on tulekul. See vallandub Siberis sulavast igikeltsast ja põhjustab uue ülemaailmse pandeemia. Aasias ja Austraalias on aga oodata tohutuid tulvi, maavärinaid ja tsunamisid. Seetõttu tekib nii mõneski linnas puhta vee nappus ja elanikud on sunnitud otsima uusi võimalusi. Paraku ei täpsusta Baba Vanga nende olemust. Indiat tabab aga enneolematu põud: temperatuur ületab 50 plusskraadi ja kui veel põldudel peakski midagi söödavat leiduma, panevad rändtirtsud selle nahka.