PANEKS KATUSE TEENIMA? Kui palju maksab päikesepaneelide paigaldamine Mustamäe kortermajale? 

Kuna elektrihind on tänavu sügisel tõusnud, siis paljud elanikud otsivad päikesepaneelidest alternatiivi, et täielikult või vähemalt osaliselt voolutarbimist katta. Eesti Energia energiateenuste osakonna juht Mikk Tootsi ütleb, et peamist kliendigruppi kui sellist ei eksisteeri, sest huviliste spekter on lai. Küll aga võib öelda, et vanusegrupis 40–50 eluaastat on kliente enim.