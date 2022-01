Juhtkiri | Kas me peame kõigega hakkama saama? 

Kas 2022. aasta tuleb kergem? Karis ei tea vastust. „Aga ma tean, et üheskoos saame hakkama. Meie hakkama saamise loos on koht igal inimesel. Meedikul, müüjal, kooliõpetajal, lumesaha juhil, põllumehel, politseinikul ja kaitseväelasel, poliitikul ja omavalitsusametnikul, vabatahtlikul... Igal Eesti inimesel,“ kinnitas ta.

Igati nõus. Jah me saame hakkama. Kuid, kas on mõtet hästi hakkama saada asjadega, mida üldse ei ole vaja teha? Uuelt aastalt palun pigem jõudu aktsepteerida seda, mida ma muuta ei saa, julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ning kõigile tarkust nende kahe vahel vahet teha.

Eelmist aastat alustasime tulise diskusiooniga mehe ja naise pühast liidust, mis tegelikult Eesti elu kuidagi ei edendanud. See aasta algab bürokraatia meistriklassiga. Ehk on viimane aeg süsteemselt mõelda, mida annab teha bürokraatia vähendamiseks, selle asemel, et tuimalt ühest andmebaasist teise samu andmeid toksida? Eesti riik pole kaugeltki ideaalne. Me ei saa muuta riigi asukohta, kuid saame leida võimalusi siin rohelist elektrit toota. Pole mõte diskuteerida, kes keda armastada tohib, kuid me peame aitama nõrgemaid.