Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas astroloogiliselt määrati Eesti sünniaeg ja tulevik 

„Enne, kui asutakse horoskoobi valmistamisele, tuleb täpselt kindlaks teha Eesti vabariigi sündimise aeg. See on aga suurte raskustega seotud. Siin tuli võtta appi mitmesugused tagasiarvestamised tähtsamatest riiklikest sündmustest ja nende abil siis määrata kindlaks Eesti vabariigi algus. Ning tähtedest peab nähtama, et Eesti riigi sünd oli 24. veebruaril 1918. aastal kell 1.55 min ja 48 sek, mil Tallinnas tulid trükimasinast välja esimesed iseseisvuse manifesti eksemplarid,“ ütleb leht oma kirjutise sissejuhatuses.

Tema sõnul ilmneb meie riigi imeliku sünni puhul Neptuni mõju, sest langes ju Eesti juba teisel iseseisvuse päeval kaheksaks kuuks varjusurma – seda seetõttu, et sakslased marssisid siia sisse.

Horoskoop jaguneb tosinasse majja. Enamik neist osutab vähesele õnnele. Näiteks on viies maja tühi: see tõendavat, et meil napib õnne seoses riskeerimise ja spekulatsioonidega. Selle maja otsas olev Skorpion näitab aga rahva moraalilangust ja tugevat kirglikkust. Sama selgub ka üheksandat maja vaadates. Kirikudki elavad üle suuri raskusi. Samas suureneb aga luksusearmastus ning seetõttu on kunstiga seotu tõusuteel.