Kohus ei nõustunud uusaastaööl Türil seltskonnale otsa sõitnud mehe vahistamisega 

Lugna sõnul ei rahuldanud kohus liiklusõnnetuse põhjustamises kahtlustatava vahistamiseks esitatud taotlust. „Prokuratuur taotles kahtlustatava vahistamist, et hoida ära võimalik edasiste kuritegude toimepanemine. Kahtlustatava puhast tausta ja ettevaatamatusest toime pandud tegu arvesse võttes ei ole kohtu hinnangul tõenäoline, et ta vabaduses kuritegude toimepanemist jätkaks,“ ütleb ta. Seega ei ole kohtul alust kahtlustatava vahistamiseks, kuid temale esitatud kuriteokahtlustus on kohtu hinnangul põhjendatud.