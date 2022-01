Traumast taastuv õpetaja: „Kõndimine, tahvlile kirjutamine, klaverimäng – kõik on füsioteraapia.“

TÄNULIK KOLLEEGIDELE: Raske trauma järel tööle naasnud Tartu Variku kooli õpetaja Karmen Orissaar ütleb, et on suur õnn omada toetavat kollektiivi ja juhtkonda. Foto: Maria Kilk

„Kui ma kooli tulin, siis ma rääkisin kõikidele klassidele ära, et miks ma kätega nii teen ja miks ma teisiti ei tee. Aga mõnele väiksemale ikka ei jäänud meelde ja ta küsis, et õpetaja – miks sa teise käega oma kätt toetad? Siis teised sosistavad, et ta jäi puu alla. Õpetaja jäi puu alla!“ viskab Tartu Variku kooli õpetaja Karmen Orissaar oma mulluse õnnetuse üle juba nalja.