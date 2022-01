FOTOD JA VIDEOD | Eestlased aastavahetusest Egiptuses: toapõrand oli veega kaetud ja hotellis elektrit ei olnud - isegi tänavatel ulatus vesi põlvini 

„Tuppa astudes ootas mind korralik „üllatus“. Toapõrand oli veega kaetud ja minust põrandale maha jäänud asjad olid märjad. Eriti armsalt ujusid mulle vastu mu rannaplätud. Tõrjusin neid humoorikalt, sest tikkusid mu teele ette. Hotellis kadus või võeti elekter ära, aga no tänavatel oli vesi mõnes kohas suisa põlvini. Sõbrannale veel ütlesin, et meid on oodatud, sest vesi tuli meile isegi tuppa vastu,“ kirjutab Kertu oma elamusest.