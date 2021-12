Suursaarte praamipileti hinnatõus lükkub edasi 

Minister rõhutas, et kavandatav hinnatõus on siiski vältimatu, sest energiahindade kallinemine, üldine kulude kasv ja vajadus teha lisareise nõuab lisaraha. „Kindlasti aga ei tõuse hind kohalikele elanikele, et mitte halvendada nende elukvaliteeti,“ lisas ta. Järgmisel suvel on kavas teha Saaremaale 529 ning Hiiumaale 212 lisareisi.