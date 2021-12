Putin hoiatas telefonikõnes Bidenit: uued sanktsioonid võivad viia sidemete purunemiseni 

Putin teatas Bidenile, et uute sanktsioonide kehtestamine Venemaa vastu oleks „kolossaalne viga“ ja võib viia kahe riigi suhete täieliku purunemiseni. Biden märkis seevastu, et USA ja tema liitlased on valmis reageerima otsustavalt igale sissetungikatsele Ukrainasse. Venemaa võimude algatatud kõne oli detsembris juba teine omataoline. Sel korral kestis kahe riigipea vestlus ligi tunni, kirjutab BBC.

Ehkki mõlemad osapooled vahetasid kõne ajal hoiatusi, teatas Venemaa välispoliitika nõunik Juri Ušakov peale vestlust ajakirjanikele, et Putin jäi kõnega rahule. Ušakov lisas, et vestlus lõi „hea tausta" ka tulevikus toimuvateks kõnelusteks. Ameeriklaste teatel oli kõne toon „tõsine ja sisuline". Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki märkis, et president Biden kordas ametivennale, et dialoogide sisuline edu saab toimuda vaid „deeskaleerumise keskkonnas". USA ja Venemaa ametnikud kohtuvad jaanuaris Genfis. Valge Maja teatel kutsus Biden kolleegi üles otsima diplomaatilisi lahendusi. Enne kõnet teatas Putin Bidenile läkitatud pühadesõnumis, et on veendunud, et paar suudab teha koostööd.

Telefonikõne kahe suurriigi presidendi vahel tähistas viimatist katset maandada pingeid Ukraina idapiiril. Ukraina ametnike teatel on teisele poole piiri koondunud üle 100 000 vene sõjaväelase. Vägede koondumine on tekitanud muret ka Läänes. Venemaa ise on aga igasuguseid sissetungiplaane eitanud – idanaabrid väidavad, et neil on vaba voli oma pinnal vägesid liigutada.