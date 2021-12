Poisteahistaja sai kohtus karistuse kätte  

Süüdistuse järgi pani Ivar 2019 aasta kevadel oma elukohas talus käe lapse pükstesse ja katsus suguelundeid. Ajavahemikus 2018-2019, kohtueelse menetlusega täpsemalt tuvastamata ajal puudutas mees süüdistuse järgi käega läbi pükste lapse peenist. Selline tegevus on kvalifitseeritav kuriteona , s.o. korduv nooremate kui 14-aastaste isikute suhtes sugulise iseloomuga teo toimepanemine. Novembris mõistis Pärnu maakohus Ivarile kahe aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Kohtuotsus on jõustunud.