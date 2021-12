Seisukoht | Pane vanale punkt ja liigu tänutundega uude aastasse 

Esiteks usun, et aasta lõpp on hea hetk panna punkt mingitele teatud asjadele meie elus, millega me pole rahul – olgu need kehvad suhted, mitte kuhugi viivad mõtte- ja käitumismustrid või sootuks halvad harjumused. Juba mitmendat korda võtan endale aasta lõpus paberlehe ette ja kirjutan kirja justkui iseendale – jätan vanasse aastasse kõik selle halva, mis on minusse kogunenud, mind ümbritsenud või juhtunud ning lasen sellel minna. Vajadusel õpin. Usun, et ilma nii-öelda puhta lõuendita (loe: lahti laskmata) imeilusat pilti (loe: uut aastat) ei maali. Seejärel vaatan aastale tagasi ja olen tänulik kõige hea eest, mis minu teele sattunud on. Alati on kõiges midagi positiivset, eks! See tuleb lihtsalt üles leida.