Rõõm väikestest võitudest: Uuest aastast viib Tartus ERMi juurde mitu bussiliini 

ALGAVAST AASTAST PILETIGA: Lõppeva aastaga saab läbi ERMi eksperiment, kus püsinäitust pääses vaatama raha välja käimata. Foto: Aldo Luud

„Uuest aastast pikeneb praegune raudteejaama ja kesklinna vahel sõitnud bussiliini Eesti Rahva Muuseumini. Ühelt poolt on see vastutulek muuseumile, teiseks on meil vaja viia rongide ja busside väljumisajad,“ ütleb Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.