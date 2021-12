Siiri Laidla | Mul meeles veel 

Nii laulis Toomas Jõesaar nüüdseks juba üle poolesaja aasta tagusel Horoskoobi lauluvõistlusel. Telesaade kujunes meeletult populaarseks. Tõsi, ega telerist kuigipalju muud vaadata olnud, televiisoreidki leidus toona üpris vähestes kodudes. Seda imelisem on tõdeda, et paljud Horoskoobi-laulud köidavad kuulajate meeli tänaseni. Toonaste esinejate lauluhäält naudivad ka praegused noored, kel tihtipeale muusikamaitse eakama põlvkonnaga ei kattu. Uno Loobi, Helgi Sallo, Heidy Tamme, Kalju Terasmaa jpt hääled helisevad värskena ajast aega ning laulusõnugi teatakse peast, olgu nendeks „Lõppenud on päevad“ või „Korraks vaid“ või „Sulle kõik nüüd ütlen“.