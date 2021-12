„Natsikurjategijad!“ „Nad panevad kinni, keda tahavad!” 

TEGEVUSEL KRIIPS PEAL: Politseinikest ümbritsetud meeleavaldaja silt kuulutab siiski, et Memorial elab igavesti. Foto: AP/Scanpix

„Natsikurjategijad, kelle kätel on Nõukogude kodanike veri!“ Prokurör Aleksei Žafjarov ei hoidnud värvikusega tagasi, kui kirjeldas Vene vanima ja tuntuima inimõigusorganisatsiooni Memorial tööd kommunismiohvrite nimekirjade koostamisel. Venemaa ülemkohus likvideeris president Vladimir Putinile ammu pinnuks silmas olnud ühingu. Ettekäänded otsusele on absurdsed, kuid sobivad viimasel ajal hoogustunud trendiga: vabal ja iseseisval mõttel on idanaabrite juures aina raskem endale kohta leida.