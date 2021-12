Jakutskis puresid koerad professori surnuks 

RIA Novosti vahendab, et linn pani pärast traagilist rünnakut kokku brigaadid, kelle ülesandeks on hulkuvad koerad kinni püüda. Professori ja tudengi ründamine polevat esimene sellelaadne juhtum. Algatatud on kriminaaluurimine seoses ametnike hooletusega hulkuvate loomade haldamisel ning linnas kehtestati eriolukord. Väidetavalt püüdsid brigaadid esimesel päeval kinni juba 35 kodutut koera.