Top | 2021.aasta top 

Aastale andis särtsu elektri hinna tõus, mis oli sedavõrd reljeefne, et ei jätnud kedagi ükskõikseks. Lohutu on väljavaade, et uued hinnad on tulnud selleks, et jääda. Ja mitte kõigil pole võimalust tellida riigi kulul joogid autosse nagi mõni seda tegi. Samas iga uus asi on ammuunustatud vana, sest kes ei mäletaks, et ka nõukaajal harrastas riik hindade kergitamist ja kui asi juba ette võeti, siis ikka korralikult. Nii kerkis kohvi hind hoobilt viiekordseks ning bensiini hinnalgi oli kalduvus aegajalt kahekordistuda. Seega nõukakarastusega inimest ka praegused hinnatõusud ei murra, seda enam, et Eesti vabariik kavatseb erinevalt nõukaajast energiahinna tõusu ka hüvitama hakata, mis sest, et nõukaaegse bürokraatia traditsioone taaselustades. Elu on ju lill, sest vaevalt, et kohvi hind meil viiekordistub!