ÕL VIDEO | Tallinna raeplatsi 88aastane jõuluvana: „Ei ole harjunud kodus lesima ja mitte midagi tegema.“ 

Foto: Karol Kaldoja

„Alati on hea, kui väikene laps loeb mulle ilma eksimata – kõik tähed puhtalt välja öeldes – kolmesalmilise luuletuse! Siis ma annan talle ikka rohkem kommi,“ räägib Tallinna raeplatsi staažikaim jõuluvana Sem, kuidas ta pühade ajal oma raha eest jagab lastele ja turistidele laiali kommi. Tema meelest pole mingi patt, et jõuluvanakostüümis artist julgeb pildistamise eest raha küsida. Vaadatagu kasvõi Soome poole, kus jõuluvana on täielik pühak ja temaga koos pildistamise eest küsitakse Rovaniemis mitukümmend eurot.