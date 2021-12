Pedofiilist lapsetapja Vassili Otškalenko ei pääsenud vabadusse

Vassili Otškalenko on laste tapmise ja vägistamise eest istunud 29 aastat vangis. Harju maakohus arutas läinud nädalal, kas Otškalenko peaks enne tähtaega vabadusse pääsema või mitte. Neljapäeval tegi kohus teatavaks otsuse mille järgi jääb mees vangi, sest tema retsidiivsusoht on jätkuvalt liiga kõrge. „Asjaolu, et isik on vangistusest ära kandnud 29 aastat, näitab üksnes formaalsete eelduste täidetust. Otškalenko tulevaste kuritegude laadi saab prognoosida eeskätt juba toime pandud kuritegude põhjal,“ teatas kohus.